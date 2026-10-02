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Expertenstimme

JPMorgan optimistisch für ING-Aktie - Kursziel angehoben

JPMorgan optimistisch für ING-Aktie - Kursziel angehoben

Die ING-Aktie erhält vor der Berichtssaison Rückenwind von JPMorgan. Die US-Bank hebt das Kursziel an und verweist auf höhere Ergebnisschätzungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group
30.44 EUR 0.27 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING Group von 36,30 auf 38,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee geht nach einem starken Quartal optimistisch in die Berichtssaison und gab den ING-Aktien am Donnerstag daher zusätzlich den Stempel "Positive Catalyst Watch". Sie hob ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 um bis zu 4 Prozent an - vornehmlich aufgrund höherer Zinsen. Die Gesamtausschüttungen in diesem Jahr sieht Lee mit 6,7 Milliarden Euro etwa 9 Prozent über dem Konsens. -

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:16 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.08.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.

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