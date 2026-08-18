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Lufthansa-Aktie dennoch etwas fester: Analyst sieht neue Gewinnwarnung kommen

Lufthansa-Aktie dennoch etwas fester: Analyst sieht neue Gewinnwarnung kommen

Barclays bleibt bei Lufthansa skeptisch und senkt das Kursziel auf 7,50 Euro. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst die zuletzt reduzierte Ergebnisprognose des Konzerns noch für zu optimistisch.

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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,75 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hält selbst das gesenkte operative Ergebnisziel der Airline für das Gesamtjahr noch für optimistisch, wie er am Mittwoch schrieb. Er befürchtet eine weitere Gewinnwarnung.

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Die Lufthansa-Aktie zeigt sich auf XETRA zeitweise 0,38 Prozent höher bei 7,89 Euro.

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 10:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Robert Sarosiek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
13:36 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK

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