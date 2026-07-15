Neue Warnsignale für BASF? Berenberg senkt die Erwartungen - Aktie steigt dennoch
Berenberg bleibt bei BASF vorsichtig und senkt das Kursziel. Der Analyst sieht Risiken bei der Nachhaltigkeit der jüngsten Preis- und Absatzentwicklung.
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Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die Nachhaltigkeit der gestiegenen Preise und Absatzmengen des Chemiekonzerns infrage gestellt haben, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung mit Blick auf die Kursverluste nach der Zahlenvorlage. Schließlich hätten sich viele Basischemikalien preislich wieder auf das Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt. Zudem deuteten auch die zuletzt enttäuschenden chinesischen Wachstumsdaten darauf hin, dass sich der Fokus der Anleger von iranbedingten Angebotsengpässen hin zu einem Nachfrageeinbruch verlagert hat.
Die BASF-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,55 Prozent auf 48,21 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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Bildquellen: BASF, BASF SE
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|15.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research