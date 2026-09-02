Novo Nordisk-Aktie tiefer: So positioniert sich JPMorgan nach einem Gespräch mit dem CEO
Die Novo Nordisk-Aktie bleibt im Anleger-Fokus. Während der CEO positive Signale sieht, nimmt nun auch ein Analyst die weiteren Aussichten des Pharmakonzerns unter die Lupe.
Werte in diesem Artikel
- JPMorgan bestätigt die Einstufung Neutral
- Novo Nordisk-CEO sieht positive Signale
- Wegovy-Pille nun auch in Deutschland erhältlich
Die Novo Nordisk-Aktie verliert im dänischen Handel zeitweise um 0,48 Prozent auf 300,20 DKK. Im Mittelpunkt steht eine neue Einschätzung der US-Bank JPMorgan, die ihr Rating für den dänischen Pharmakonzern nach Gesprächen mit dem Konzernchef bestätigt hat. Wie dpa-AFX unter Berufung auf die am Donnerstag vorliegende Einschätzung von JPMorgan-Analyst Richard Vosser berichtet, bleibt die Einstufung bei Neutral, das Kursziel liegt bei 275 dänischen Kronen. Für den Kurs bedeutet das trotz des Tagesgewinns keinen Rückenwind von der Analystenseite, da das Kursziel spürbar unter dem aktuellen Niveau liegt. Anleger, die die Aktie im Depot halten, dürften die Einschätzung daher eher als Bestätigung des bisherigen Bildes werten denn als neuen Impuls.
Wegovy-Pille als Verkaufserfolg
Im Zentrum der Einschätzung steht laut dpa-AFX vor allem der Rückblick auf die bisherige Vermarktung des Abnehmmittels Wegovy in Tablettenform. Der Konzernchef habe im Gespräch mit JPMorgan erneut betont, dass die Einführung der Pille bislang gut gelaufen sei. Wie dpa-AFX berichtet, wertet das Management diesen Verkaufsstart als einen der zentralen Bausteine für die weitere Entwicklung des Konzerns im hart umkämpften Markt für Abnehmmittel. Die Tablettenform gilt als wichtiger Hebel, um neben den etablierten Injektionsprodukten zusätzliche Patientengruppen zu erschließen und die Position gegenüber der Konkurrenz zu behaupten.
Deutschland-Start von Wegovy-Pille: Neue Impulse für die Novo Nordisk-Aktie?
Mit Blick auf den deutschen Markt sieht der Novo Nordisk-Chef laut der Einschätzung ermutigende Signale für die am Dienstag eingeführte Pille hierzulande. Der deutsche Markt gilt als einer der größeren europäischen Absatzräume für Abnehmmedikamente, entsprechend genau hat die Branche den Start verfolgt. Gleichzeitig rechnet das Management laut dpa-AFX weiterhin mit Gegenwind durch den Markteintritt von Nachahmer-Medikamenten des Mittels Ozempic außerhalb der USA. Dieser Wettbewerbsdruck durch günstigere Generika-Alternativen bleibt damit ein Belastungsfaktor, den JPMorgan in seiner Neutral-Einstufung offenbar weiterhin einpreist.
Ob sich die vom Konzernchef beschriebenen ermutigenden Signale im tatsächlichen Verkauf bestätigen, dürfte mit darüber entscheiden, ob JPMorgan sein Kursziel von 275 dänischen Kronen in den kommenden Analysen anpasst.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com
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|Datum
|Rating
|Analyst
|12:16
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|02.09.26
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|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Novo Nordisk Sell
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