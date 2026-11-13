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Expertenstimme

Rheinmetall-Aktie fällt: Bernstein sieht Risiken beim F127-Fregattenauftrag

Rheinmetall-Aktie fällt: Bernstein sieht Risiken beim F127-Fregattenauftrag

Bernstein Research sieht bei Rheinmetall Risiken für ein wichtiges Marineprojekt und warnt vor möglichen Verzögerungen oder einer Verkleinerung des Auftragsumfangs.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
757.80 EUR -13.00 EUR -1.69 %
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Im Juni sei der Auftrag für die F126-Fregatten zugunsten von TKMS gekippt und mit jenen des Typs F127 sei ein ähnliches Schicksal nicht ausgeschlossen, schrieb Adrien Rabier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt zwar noch an den Auftrag durch die Bundeswehr, ihn würde es aber nicht wundern, wenn sich das Projekt weiter verzögert oder der Umfang verkleinert wird. Deutschland werde bei den Militärausgaben disziplinierter. Fundamental wären die Auswirkungen eher gering, doch aktienseitig seien die Gefahren größer, wenn das Vertrauen in Rheinmetall weiter leidet.

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Rheinmetall-Aktie gibt nach

Die Aktien des Rüstungskonzerns Rheinmetall haben am Freitag ihren monatelangen Abwärtstrend mit dem Fall auf das tiefste Niveau seit Februar 2025 fortgesetzt. Die Rheinmetall-Aktie büßt auf XETRA zeitweise 1,98 Prozent auf 757,30 Euro ein. Seit dem Jahreshoch Mitte Januar bei 1966 Euro summiert sich die Verluste 2026 damit auf mehr als 60 Prozent.

Adrien Rabier vom US-Analysehaus Bernstein Research beschäftigte sich in einer aktuellen Studie mit dem Bundeswehr-Fregattenprojekt F127, nachdem der eigentlich Rheinmetall zugeschriebene Auftrag für F126-Fregatten im Juni gestoppt und eine Alternative des Konkurrenten TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) bestellt wurde.

Er glaube zwar noch an den F127-Auftrag für Rheinmetall, würde sich aber nicht wundern, wenn sich das Projekt verzögere oder der Umfang verkleinere, schrieb der Experte. Neben Rheinmetall ist auch TKMS an dem F127-Projekt beteiligt. Der TKMS-Aktienkurs sank am Freitag um 1,7 Prozent.

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Alles in allem wären zwar die fundamentalen Einflüsse auf die beiden Unternehmen eher gering, im aktuellen Marktumfeld würde das aber keine große Rolle spielen. Die Aktienkurse könnten dann deutlich unter Druck kommen.

/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 21:57 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 06:00 / UTC

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:51 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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