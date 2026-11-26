Rheinmetall-Aktie steigt trotz deutlicher Kurszielsenkung durch RBC
RBC senkt vor dem Kapitalmarkttag die Erwartungen an den Rüstungskonzern Rheinmetall und reduziert das Kursziel deutlich. Analyst Colin Moody sieht dennoch Gründe für Optimismus.
Werte in diesem Artikel
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rheinmetall vor dem Kapitalmarkttag von 1600 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Düsseldorfer dürften ihre Ziele bis 2030 zurechtstutzen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er erwartet sie jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro. Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält er die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei also bereits mehr als eingepreist, stellte Moody klar.
Die Rheinmetall-Aktie gewinnt auf XETRA 4,32 Prozent auf 767,60 Euro.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 00:45 / EST
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com