Expertenstimme

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung fort und steuert auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Vor dem Kapitalmarkttag senkt RBC zwar das Kursziel deutlich, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung am Donnerstag gemeinsam mit anderen Rüstungswerten fortgesetzt. Während die Augen auf den beginnenden Kapitalmarkttag gerichtet sind, steuern sie auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Am Handelstag bildeten sie gemeinsam mit den ebenfalls erholten KI-Werten die Spitzengruppe im DAX.

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RBC senkt Kursziel für Rheinmetall-Aktie, bleibt aber optimistisch

Rückenwind kommt auch von einer Einschätzung der kanadischen Bank RBC. Sie hat das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag von 1.600 auf 1.300 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Düsseldorfer dürften ihre Ziele bis 2030 zurechtstutzen, schrieb Analyst Colin Moody am Mittwoch. Er erwartet die neuen Vorgaben jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro.

Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält Moody die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei daher bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte klar. Damit sieht er trotz der erwarteten Anpassungen der Unternehmensziele weiteres Potenzial für die Aktie.

Kapitalmarkttag: Anleger warten auf neue Ziele bis 2030

Anleger warten anlässlich des beginnenden Kapitalmarkttags gespannt auf Aussagen zum mittelfristigen Ausblick. Börsianer rechnen damit allerdings erst am Freitag, wenn am Vormittag eine Telefonkonferenz anberaumt ist. Nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste, gilt es am Markt als verbreitete Erwartung, dass die Ziele bis 2030 zurückgenommen werden.

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Diese Einschätzung teilt auch Moody. Seine Prognosen liegen allerdings leicht über den bisherigen Markterwartungen. Die bereits erwartete Korrektur der mittelfristigen Ziele dürfte damit nach seiner Einschätzung keinen zusätzlichen Belastungsfaktor mehr darstellen.

Rheinmetall-Aktie nach deutlichem Kursrückgang auf Erholungskurs

Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung am Donnerstag gemeinsam mit anderen Rüstungswerten fortgesetzt. Während die Augen auf den beginnenden Kapitalmarkttag gerichtet sind, steuern sie auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Sie zeigten sich via XETRA letztlich mit einem Anstieg um 4,06 Prozent auf 765,70 Euro gemeinsam mit den ebenfalls erholten KI-Werten die Spitzengruppe im DAX.

Die im MDAX gelisteten Rüstungstitel HENSOLDT, RENK und TKMS zogen ebenfalls kräftig an.

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Anleger warten anlässlich des beginnenden Kapitalmarkttags von Rheinmetall gespannt auf Aussagen zum mittelfristigen Ausblick. Börsianer rechnen damit aber erst am Freitag, wenn am Vormittag eine Telefonkonferenz anberaumt ist. Nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste, ist es nun die verbreitete Erwartung, dass die Ziele bis 2030 auch zurechtgestutzt werden.

Diese generelle Auffassung teilt am Morgen der RBC-Experte Colin Moody. Er erwartet sie jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro. Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält er die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei also bereits mehr als eingepreist, stellte Moody klar.

Die Aktien waren zuletzt auf einem Tief seit Februar 2025 angekommen. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich ihr Kurs aktuell halbiert; seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 2.000 Euro im Oktober 2025 ging es um etwas mehr als 60 Prozent nach unten. Trotz des Rückgangs seit dem Höchststand zählt das Papier in den vergangenen Jahren zu den Standardwerten mit den größten Kursgewinnen.

Seit Mitte Februar 2022, also bevor Russland die Ukraine angegriffen hatte, hat sich der Börsenwert Rheinmetalls auf 36 Milliarden Euro fast verachtfacht. Wegen des starken Anstiegs wurde das 1889 gegründete und bereits seit 1894 an der Börse gelistete Unternehmen im März 2023 in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen.

Zwei Rheinmetall-Beschäftigte bei Angriff in Kuwait getötet

Bei einem iranischen Angriff auf den Golfstaat Kuwait sind zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet worden. Dies teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mit. Zuvor hatte bereits das kuwaitische Verteidigungsministerium der nationalen Staatsagentur Kuna zufolge bekanntgegeben, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" des Landes verletzt worden und dann gestorben seien.

Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden.

Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. "Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren", sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.

Zwei weitere Männer verletzt

Welches Ziel genau der Iran in Kuwait angegriffen hatte, teilte das dortige Verteidigungsministerium nicht mit. Den Angaben aus Kuwait zufolge wurden auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.

FRANKFURT (dpa-AFX)