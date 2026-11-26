Expertenstimme

Die Rheinmetall-Aktie setzt ihre Erholung fort und steuert auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Vor dem Kapitalmarkttag senkt RBC zwar das Kursziel deutlich, hält aber an der Kaufempfehlung fest.

Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung am Donnerstag gemeinsam mit anderen Rüstungswerten fortgesetzt. Während die Augen auf den beginnenden Kapitalmarkttag gerichtet sind, steuern sie auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Am Vormittag bildeten sie mit einem Anstieg um rund 5 Prozent auf 770 Euro gemeinsam mit den ebenfalls erholten KI-Werten die Spitzengruppe im DAX.

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RBC senkt Kursziel für Rheinmetall-Aktie, bleibt aber optimistisch

Rückenwind kommt auch von einer Einschätzung der kanadischen Bank RBC. Sie hat das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie vor dem Kapitalmarkttag von 1.600 auf 1.300 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Düsseldorfer dürften ihre Ziele bis 2030 zurechtstutzen, schrieb Analyst Colin Moody am Mittwoch. Er erwartet die neuen Vorgaben jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro.

Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält Moody die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei daher bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte klar. Damit sieht er trotz der erwarteten Anpassungen der Unternehmensziele weiteres Potenzial für die Aktie.

Kapitalmarkttag: Anleger warten auf neue Ziele bis 2030

Anleger warten anlässlich des beginnenden Kapitalmarkttags gespannt auf Aussagen zum mittelfristigen Ausblick. Börsianer rechnen damit allerdings erst am Freitag, wenn am Vormittag eine Telefonkonferenz anberaumt ist. Nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste, gilt es am Markt als verbreitete Erwartung, dass die Ziele bis 2030 zurückgenommen werden.

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Diese Einschätzung teilt auch Moody. Seine Prognosen liegen allerdings leicht über den bisherigen Markterwartungen. Die bereits erwartete Korrektur der mittelfristigen Ziele dürfte damit nach seiner Einschätzung keinen zusätzlichen Belastungsfaktor mehr darstellen.

Rheinmetall-Aktie nach deutlichem Kursrückgang auf Erholungskurs

Die im MDAX gelisteten Rüstungstitel HENSOLDT, RENK und TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) zogen am Donnerstag ebenfalls kräftig an.

Die Rheinmetall-Aktie war zuletzt auf ein Tief seit Februar 2025 gefallen. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich ihr Kurs aktuell halbiert; seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 2.000 Euro im Februar 2025 ging es um etwas mehr als 60 Prozent nach unten. Trotz des Rückgangs seit dem Höchststand zählt das Papier über mehrere Jahre betrachtet weiterhin zu den Standardwerten mit den größten Kursgewinnen.

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Seit Mitte Februar 2022, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, hat sich der Börsenwert Rheinmetalls auf 36 Milliarden Euro fast verachtfacht. Wegen des starken Kursanstiegs wurde das 1889 gegründete und bereits seit 1894 an der Börse gelistete Unternehmen im März 2023 in den deutschen Leitindex DAX aufgenommen.

FRANKFURT (dpa-AFX)