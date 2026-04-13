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Santander-Aktie profitiert von Bewertungund Kurszielanhebung durch Jefferies

14.04.26 09:55 Uhr
Santander-Aktie mit Plus: Jefferies bleibt bullish trotz ruhiger Banken-Saison | finanzen.net

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Santander von 11,80 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,53 EUR 0,13 EUR 1,23%
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Analystin Miruna Chirea erwartet eine unspektakuläre Berichtssaison der spanischen Banken, wie sie in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick schrieb. Einflüsse durch den Iran-Krieg, der Ende Februar begonnen hat, sieht sie im ersten Quartal nicht. Die Zinsen hätten sich ja erst im März stark bewegt und zudem passten die Geldhäuser ihre Erwartungen bezüglich der Kreditverluste üblicherweise noch nicht zu Jahresbeginn an. Das erste Quartal sei für spanische Banken üblicherweise relativ schwach, insgesamt stünden sie branchenweit im aktuellen Umfeld aber vergleichsweise gut da.

Die Santander-Aktie gewinnt an der Börse in Madrid zeitweise 1,78 Prozent auf 10,53 Euro.

dpa

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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16.03.2026Santander OverweightBarclays Capital
12.03.2026Santander OutperformRBC Capital Markets
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18.12.2025Santander HaltenDZ BANK
05.12.2025Santander Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
15.07.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
07.06.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
25.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.
03.02.2021Santander UnderperformJefferies & Company Inc.

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