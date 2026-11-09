SAP-Aktie reagiert mit Kurssprung: JPMorgan wird optimistischer und erhöht das Kursziel deutlich
Künstliche Intelligenz verändert die Erwartungen an die Softwarebranche. Eine neue Einschätzung aus dem Analystenlager rückt dabei einen DAX-Konzern besonders in den Fokus.
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT
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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, SAP AG