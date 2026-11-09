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Expertenstimme

SAP-Aktie reagiert mit Kurssprung: JPMorgan wird optimistischer und erhöht das Kursziel deutlich

SAP-Aktie reagiert mit Kurssprung: JPMorgan wird optimistischer und erhöht das Kursziel deutlich

Künstliche Intelligenz verändert die Erwartungen an die Softwarebranche. Eine neue Einschätzung aus dem Analystenlager rückt dabei einen DAX-Konzern besonders in den Fokus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP um 100 Euro auf 275 Euro erhöht und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Thema KI gehe in den Unternehmen aus der Pilotphase in die produktive Nutzung über, schrieb Toby Ogg am Freitagabend. Es nehme Einzug in die zentralen Systeme - wie die SAP-Software. Gleichzeitig mache das eigene KI-Angebot der Walldorfer Fortschritte. Ogg geht von einer schnellen Amortisierung aus. Die SAP-Aktien stünden nach der Erholung seit Juli bereits nicht mehr da wie ein "KI-Opfer"./rob/ag/zb

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Auf Tradegate legt die SAP-Aktie am Morgen zeitweise mehr als zwei Prozent zu.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 20:01 / GMT

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com, SAP AG

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Datum Rating Analyst
08:01 SAP SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG

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