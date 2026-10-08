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SGL Carbon-Aktie vor dem nächsten Schub? Jefferies hebt Kursziel an

SGL Carbon-Aktie vor dem nächsten Schub? Jefferies hebt Kursziel an

Jefferies hebt das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro an und bestätigt die Einstufung „Hold“.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SGL Carbon SE
5.45 EUR 0.07 EUR 1.30 %
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: 2010 © SGL Group

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Datum Rating Analyst
20:16 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.10.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon SE Hold Deutsche Bank AG
06.08.26 SGL Carbon SE Hold Jefferies & Company Inc.

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