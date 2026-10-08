SGL Carbon-Aktie vor dem nächsten Schub? Jefferies hebt Kursziel an
Jefferies hebt das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro an und bestätigt die Einstufung „Hold“.
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Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für SGL Carbon von 4,80 auf 5,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Starke Eckdaten für das dritte Quartal hätten zu höheren Jahreszielen des Kohlenstoffspezialisten geführt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
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Bildquellen: 2010 © SGL Group