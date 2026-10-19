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Expertenstimme

SpaceX-Aktie im Analystencheck: Das erwartet die Deutsche Bank

SpaceX-Aktie im Analystencheck: Das erwartet die Deutsche Bank

Die Deutsche Bank Research blickt optimistisch auf die kurzfristigen Aussichten eines bekannten Raumfahrtunternehmens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
131.56 EUR 3.34 EUR 2.60 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die kurzfristige Nachfrage nach Rechenleistung sowie die Preisdynamik dürften die Schätzungen für Raumfahrt-, Telekom- und Techunternehmen für 2027 nach oben treiben, schrieb Edison Yu in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Für 2028 und darüber hinaus sieht der Analyst dagegen Unsicherheit, zumal die Aktie zunehmend stärker mit dem KI-Sektor als mit der Raumfahrtbranche korreliere.

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Die SpaceX-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 1,17 Prozent auf 147,74 US-Dollar zu.

/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:02 / GMT

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Wirestock Creators / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
20:11 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
08:31 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG

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