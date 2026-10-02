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Expertenstimme

Top-Favorit für 2026: RBC setzt auf die Siemens Energy-Aktie - Aktie reagiert sofort

Top-Favorit für 2026: RBC setzt auf die Siemens Energy-Aktie - Aktie reagiert sofort

Siemens Energy rückt bei RBC in den Kreis der 30 internationalen Favoriten für 2026. Die Bank sieht bis 2030 deutliches Wachstum und bestätigt das Kursziel von 200 Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
146.16 EUR 2.36 EUR 1.64 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody.

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Die Siemens Energy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,02 Prozent auf 145,40 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG

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Datum Rating Analyst
09:41 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.

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