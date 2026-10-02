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Top-Favorit für 2026: RBC setzt auf die Siemens Energy-Aktie - Aktie reagiert sofort

02.10.26 10:16 Uhr

Siemens Energy rückt bei RBC in den Kreis der 30 internationalen Favoriten für 2026. Die Bank sieht bis 2030 deutliches Wachstum und bestätigt das Kursziel von 200 Euro.

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Die kanadische Bank RBC hat Siemens Energy in die Liste der "Top 30 Global Ideas for 2026" aufgenommen. Die Aktien belässt der Experte Colin Moody mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Outperform". Er rechnet laut dem am Freitag vorliegenden Report bis 2030 mit einem durchschnittlichen Wachstum von 13 Prozent per annum und einer Steigerung des operativen Ergebnisses (Ebita) um im Schnitt 40 Prozent. Die Branche verzeichne derweil nur Steigerungsraten von 5 und 9 Prozent, so Moody. Werbung Die Siemens Energy-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,02 Prozent auf 145,40 Euro. NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquellen: Siemens Energy AG, Siemens Energy AG