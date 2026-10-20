VINCI-Aktie leichter: Jefferies bestätigt Kaufempfehlung und Kursziel
Jefferies bleibt bei seiner positiven Einschätzung des französischen Infrastrukturkonzerns. Allerdings könnten mehrere Faktoren das Geschäft in den kommenden Monaten unter Druck setzen.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für VINCI auf "Buy" mit einem Kursziel von 139 Euro belassen. Analyst Graham Hunt verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf erneut gesunkene Verkehrszahlen des Autobahnen- und Flughafenbetreibers an Flughäfen im September. Er geht alles in allem davon aus, dass die Reisetrends in der zweiten Jahreshälfte aufgrund höherer Treibstoffpreise verhalten bleiben dürften. Zudem sei kurzfristig mit Volatilität zu rechnen, bedingt durch politische Unsicherheiten im Zuge des Haushaltsaufstellungsprozesses in Frankreich für 2027.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 12:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
NEW YORK (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf VINCI
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VINCI
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com