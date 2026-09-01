VW-Aktie deutlich im Minus: Expertin fordert schnelle Sparmaßnahmen

Expertenstimme

02.09.26 12:44 Uhr

Zwischen Spardruck im Wettbewerb und Angst um Zehntausende Arbeitsplätze und ganze Werke: Volkswagen muss in der aktuellen Krise nach Ansicht der Automobilexpertin Helena Beron Wisbert zügig handeln, um die Perspektive für das Unternehmen zu verbessern.

"Die Sparprogramme, die wir jetzt bei allen Autobauern sehen, sind unvermeidbar", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

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Für die Professorin der Ostfalia Hochschule Wolfsburg ist es umso wichtiger, die Sparmaßnahmen schnell umzusetzen, um sich wieder auf die Weiterentwicklung von neuen Modellen und Technologien zu konzentrieren. Nachdem für den chinesischen Markt alles Mögliche getan worden sei, um die Wettbewerbsfähigkeit wieder herzustellen, dürfe nicht der europäische Automobilmarkt aus dem Blick geraten.

Deutsche Autobauer dominieren in Europa - aber Anteile schwinden

Die deutschen Autobauer dominieren den Wettbewerb in Europa laut Beron Wisbert zwar noch. Ihr zufolge schwinden aber bei den Elektroautos auch hier die Marktanteile. Die Kritik des Betriebsrats und aus der Politik seien zwar nachvollziehbar, es gelte jetzt aber innerhalb der nächsten Monate eine Einigung über die weiteren Kosteneinsparungen zu erzielen. Die Zeit dränge.

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An vielen Standorten des VW-Konzerns hatte es in den vergangenen Tagen außerordentliche Betriebsversammlungen gegeben, bei denen die Belegschaft Antworten zum angekündigten verschärften Sparkurs forderte. Unter den Beschäftigten wird um Zehntausende zusätzliche Stellen und vier ganze Standorte gebangt: Konkret genannt werden dabei Emden, Zwickau, das Audi-Werk in Neckarsulm und Hannover, wo Nutzfahrzeuge gebaut werden.

VW-Chef Blume: "Die Lage ist mehr als kritisch"

Die VW-Führung betonte, dass der laufende Arbeitsplatzabbau - 50.000 Stellen bis 2030 - und die bisher erreichten Kostenreduzierungen in den Fabriken aus ihrer Sicht nicht ausreichen. Das Management um Konzernchef Oliver Blume arbeite daher an einem neuen "Zielbild 2030". "Die Lage ist mehr als kritisch", sagte Blume zum Auftakt in die Betriebsversammlungen. Das Unternehmen mache zwar Gewinn, verdiene aber zu wenig, um damit die Zukunft finanzieren zu können.

Nach Einschätzung der Professorin für Automobilwirtschaft war es wichtig, dass der Vorstand persönlich vor Ort gesprochen hat, nachdem Informationen bis dahin nur über Dritte verbreitet worden waren. "Für die Belegschaft der gefährdeten Werke muss es aber ernüchternd gewesen sein, dass die bisher erreichten Kosteneinsparungen von 20 Prozent nicht ausreichen", sagte Beron Wisbert. Jetzt folge erneut eine unsichere Zeit von sechs bis zwölf Monaten, in denen nach Lösungen gesucht werde.

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Expertin kritisiert Kommunikation des Vorstands

Die persönlichen Auftritte des Vorstands sieht Beron Wisbert positiv. Aber der um Jobs bangenden Belegschaft zu sagen, dass alle gemeinsam anpacken müssten und es eine gemeinsame Kraftanstrengung sei, halte sie für schwierig. "Das sind eher Worte, um das Management darauf einzustimmen, Einschnitte beim Bonus hinzunehmen", sagte die Professorin.

Bei der nach Medienberichten für Freitag (4. September) geplanten Aufsichtsratssitzung dürfte der Vorstand nach Einschätzung der Branchenexpertin einen überarbeiteten Sparplan präsentieren. Das Kontrollgremium dürfte demnach auch einzelne Sparmaßnahmen verabschieden. "Von konkreten Lösungen für einzelne Werke gehe ich aufgrund der neuen Sechs- bis Zwölf-Monatsfrist nicht aus", sagte Beron Wisbert.

Kretschmer: Keine Entscheidung zu VW-Werken am Freitag

Nach Berichten über ein Ende der Autoproduktion an vier deutschen Standorten von VW und Audi nach 2030 hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer appelliert, "die Nerven zu behalten". "Auch am Freitag wird es dazu keine Entscheidung geben", sagt der CDU-Politiker in einem Videostatement auf Facebook. Mit Blick auf die betroffene E-Auto-Fabrik in Zwickau ergänzt er: "Wir haben bei uns in Zwickau-Mosel die Argumente voll auf unserer Seite. Wir sind das effizienteste Werk."

Kretschmer: "ganz bedrückende Gerüchte"

Die jüngsten Nachrichten bezeichnet er als "ganz bedrückende Gerüchte". Die Zeitung "Wirtschaftswoche" berichtet über ein Papier des VW-Vorstandes für den Aufsichtsrat, wonach die Produktion in Emden und Zwickau 2031 enden soll, im Werk Hannover 2032 und im Audi-Werk Neckarsulm 2034. Das Gremium soll noch diese Woche tagen.

"Es ist noch nicht der Punkt, an dem entschieden wird, wie es wirklich mit Volkswagen weitergeht", versichert Kretschmer. Er hatte sich vorige Woche zu einem Gespräch mit Konzernchef Oliver Blume und VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in Dresden getroffen.

Die Mitarbeiter wüssten, was die Stunde geschlagen habe. "Meine Gespräche mit der IG Metall, mit dem Betriebsratsvorsitzenden und mit dem Vorstand haben alle dazu geführt, dass wir anpacken müssen, dass wir einen Schulterschluss brauchen mit der Bundespolitik, aber auch hier in den eigenen Werken", sagt Kretschmer. "Insofern brauchen wir jetzt ein gemeinsames Zutrauen. Wir halten zusammen."

Tausende bangen in Zwickau um ihre Jobs

Die Autofabrik in Zwickau mit aktuell rund 8.000 Beschäftigten ist Vorreiter bei Volkswagen in der Produktion von E-Autos. Zudem wird hier ein neues Standbein im Bereich der Kreislaufwirtschaft aufgebaut. Bis Ende 2030 gibt es eine vertraglich vereinbarte Standort- und Beschäftigungsgarantie. "Wir müssen entlang unseres Erfolgskonzepts für unseren Standort werben", betont Kretschmer. "Und dann, bin ich sicher, haben wir auch eine gute Chance, dass die Wiege der Automobilindustrie in Zwickau-Mosel auch in den nächsten Jahrzehnten ein starker Standort der Automobilproduktion bleibt."

Niedersachsen: Werden um jeden VW-Standort kämpfen

Angesichts drohender Werkschließungen bei Volkswagen will sich Niedersachsens Landesregierung für den Erhalt aller deutschen Standorte einsetzen. "Wir werden um jeden Standort kämpfen", sagte ein Sprecher von Ministerpräsident Olaf Lies (SPD), der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt.

"Wir werden uns als Landesregierung um jeden Standort bemühen - auch nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit", betonte der Sprecher. "Ein Standort in Neckarsulm ist genauso wichtig wie ein Standort in Zwickau, wie ein Standort in Hannover, wie ein Standort in Emden."

Die VW-Werke in Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk Neckarsulm stehen auf der Kippe, da es für sie laut Konzernchef Oliver Blume noch "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er Jahre" gibt. Auch der laufende Arbeitsplatzabbau - 50.000 Stellen bis 2030 - reicht aus Sicht des Vorstands nicht aus. Im Raum steht der Abbau weiterer Zehntausender Stellen.

Landesregierung beklagt Verunsicherung der Beschäftigten

Vor einer möglicherweise wegweisenden Aufsichtsratssitzung an diesem Freitag zu den Sparplänen ringt Niedersachsens Landesregierung weiter um eine Verständigung zwischen Unternehmen und Belegschaft. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Stärke von Volkswagen immer darin lag, gemeinsam Lösungen zu finden", sagte der Regierungssprecher. "Es bleibt das erklärte Ziel, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen."

Konzepte, die Werkschließungen, einen massiven Rückbau der Beschäftigung und die Aushöhlung des VW-Gesetzes in den Mittelpunkt stellten, seien für die Landesregierung aber nicht zustimmungsfähig. Das VW-Gesetz sichert dem Land Niedersachsen, das 20 Prozent der Anteile an VW hält, maßgeblichen Einfluss auf wichtige Entscheidungen bei Volkswagen.

Gleichzeitig bedauerte die Landesregierung, dass die Beratungen zum weiteren Kurs von VW nicht komplett vertraulich liefen. "Es ist nicht hilfreich, wenn da von interessierter Seite immer wieder Dinge in die Öffentlichkeit gespielt werden", sagte der Sprecher. Bei den Mitarbeitern von VW und ihren Familien führe das zu einer massiven Verunsicherung.

Die VW-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 3,5 Prozent tiefer bei 73,90 Euro. Belasten dürfte auch die Bekanntgabe, dass die Papiere zum 21. September aus dem EURO STOXX 50 weichen müssen.

dpa-AFX