Ausblick für NVIDIA-Aktie: So bewerten Analysten die milliardenschwere Hugging Face-Übernahme

Expertenstimmen

07.09.26 09:15 Uhr

NVIDIA kauft Hugging Face für 13 Milliarden US-Dollar - und Experten erklären, warum das mehr als nur ein KI-Investment ist.

• Die Entwicklung eigener KI-Chips durch Unternehmen wie Alphabet und Anthropic stellt eine potenzielle Bedrohung dar, während die offene KI-Community und die Plattformneutralität für NVIDIA entscheidend bleiben.

NVIDIA kündigt Übernahme von Hugging Face an

Analysten ordnen milliardenschwere KI-Akquisition ein

NVIDIA-Aktie steht im Fokus der Anleger

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NVIDIA hat sich mit Hugging Face einen der wichtigsten Knotenpunkte der Open-Source-KI-Szene gesichert. Konzernchef Jensen Huang kündigte den Kauf des KI-Repositoriums am Donnerstag an, das Volumen der Transaktion beziffert das Unternehmen auf 13 Milliarden US-Dollar. Für Analyst Richard Windsor von der unabhängigen Research-Firma Radio Free Mobile ist der Schritt weit mehr als ein reines Zukauf-Signal. Wie MarketWatch berichtet, wertet er den Deal als eine Art Absicherung gegen die wachsende Konkurrenz durch kundenspezifische KI-Chips.

Experten äußern sich: Eine Art Versicherung fürs Chipgeschäft

Windsors Kernthese: Der Deal soll sicherstellen, dass, wie es in seiner Analystennotiz laut MarketWatch heißt, „niemand bei KI-Modellen und den darauf aufbauenden Diensten dominant wird". Bleibt Hugging Face die bevorzugte Plattform für offene Modelle, kann sich aus Sicht des Analysten kein Wettbewerber den Markt für KI-Dienste sichern, jenen Bereich der Wertschöpfungskette, in dem NVIDIA traditionell wenig Einfluss hat. NVIDIAs Vizepräsident für Enterprise AI, Justin Boitano, betonte auf einem Analystencall nach der Ankündigung, der Konzern sei daran interessiert, Hugging Face offen und neutral zu halten, damit die mehr als 18 Millionen Entwickler auf der Plattform Modelle und Datensätze plattformunabhängig nutzen können.

CUDA verliert an Kraft, das Zeitalter der Inferenz beginnt

Der eigentliche Werttreiber der Übernahme liegt für Windsor im Zeitpunkt. NVIDIAs Vormachtstellung im Chipmarkt stützt sich seit Jahren auf die Softwareplattform CUDA, die Entwicklern allgemeine Rechenaufgaben auf den firmeneigenen Grafikprozessoren ermöglicht, ergänzt um einen Produktzyklus, der der Konkurrenz technologisch stets einen Schritt voraus bleibt. Mit der Verlagerung der Branche vom Training hin zur Inferenz, also der Anwendung bereits trainierter Modelle, verliert dieser Vorteil nach Einschätzung des Analysten jedoch an Kraft. Die Plattform bleibt zwar auf der Hardware-Ebene einflussreich, auf den darüberliegenden Schichten des KI-Stacks bis hin zu den Diensten für Endanwender jedoch kaum.

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Alphabet und Anthropic als Risiko für die NVIDIA-Aktie

Als konkrete Bedrohung nennt Windsor Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet und Anthropic, die beide an eigenen Chips für ihre KI-Angebote arbeiten. Setzt sich eines dieser Unternehmen als dominanter Anbieter von KI-Diensten durch, könnte sich das gesamte Ökosystem nach seiner Einschätzung auf die jeweils firmeneigene Hardware ausrichten, was NVIDIAs Preissetzungsmacht schwächen und zu einem erheblichen Marktanteilsverlust führen würde. Bleibt Open-Source-KI dagegen eine ernstzunehmende und wachsende Alternative zu geschlossenen Modellen der führenden Labore und Cloud-Anbieter, dürfte NVIDIA nach Windsors Einschätzung auch dort standhalten können, wo der Chipkonzern selbst wenig Einfluss hat. Hugging Face kann sich dank der frischen Mittel nun stärker auf den Ausbau seiner Rolle als führender Open-Source-Anbieter konzentrieren.

William Blair sieht Absicherung gegen eigene KI-Chips

Eine ähnliche Lesart liefert laut MarketWatch Sebastien Naji, Analyst bei William Blair. Mit dem Vorstoß in die Modell-Ebene erweitere NVIDIA den Zugang zu CUDA und verschaffe sich zugleich einen besseren Blick darauf, wohin sich die offene Modellentwicklung bewegt, was wiederum in die eigene Produkt-Roadmap einfließen könne. Dieser Einblick sei eine Absicherung gegen den wachsenden Anteil kundenspezifischer Chips, da immer mehr geschlossene Spitzenmodelle bei den KI-Laboren auf solcher Sonderhardware liefen, etwa dem gemeinsam mit Broadcom entwickelten Chip Jalapeño von OpenAI. NVIDIAs Unterstützung für das offene Ökosystem sorge zudem dafür, dass die Nachfrage nach KI-Hardware breit abgestützt bleibe und der Wertzuwachs verstärkt beim freien GPU-Markt lande.

Ob sich Windsors These bestätigt, entscheidet sich vor allem daran, wie unabhängig NVIDIA Hugging Face tatsächlich betreibt und wie schnell Alphabet, Anthropic und OpenAI mit eigenen Chipprojekten vorankommen. Anleger dürften in den kommenden Quartalen genau verfolgen, ob die Plattform ihre neutrale Rolle behält oder stärker auf das NVIDIA-Ökosystem einschwenkt.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.