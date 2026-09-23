DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 -0,4%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 76.051 +1,1%Euro 1,1429 -0,2%Öl 98,2 -1,1%Gold 4.346 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Expertentreffen zu Extremwetter startet

HAMBURG (dpa-AFX) - Hitzewellen und andere Extremwetter-Ereignisse häufen sich nach Angaben von Meteorologen im Zuge des Klimawandels. Infolge von Hitze sind in diesem Sommer in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts rund 16.000 Menschen gestorben. Um über solche Entwicklungen zu diskutieren, treffen sich am Mittwoch (9.30 Uhr) Forscher und Meteorologen zum 16. Extremwetterkongress in Hamburg. Zur Eröffnung des dreitägigen Kongresses spricht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) als Schirmherr.

Werbung

Die jährliche Konferenz wird vom Klimaexperten Frank Böttcher veranstaltet. Das Interesse an Extremwetter ist nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr auf einem Höchststand. Es hätten sich zu der Fachtagung rund 1.000 Besucherinnen und Besucher angemeldet./ton/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.