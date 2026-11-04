DAX 26.246 +1,5%ESt50 6.252 +1,7%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,38 -0,6%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.848 +0,9%Euro 1,1240 +0,4%Öl 102,6 -1,0%Gold 4.044 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Expertin: Demokraten müssen Flügelkämpfe einstellen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Wahlerfolg bei den Midterms kommt es für die Demokraten nach Ansicht der Politologin Cathryn Clüver Ashbrook nun darauf an, parteiinterne Flügelkämpfe beizulegen. Die Frage laute, ob die Partei die verschiedenen Positionen in einem geordneten Prozess unter einem Dach vereinen könne, sagte Clüver Ashbrook der Deutschen Presse-Agentur. "Der inhaltliche Parteizusammenhalt der Demokraten wird die tatsächliche Frage über die nächsten zwei Jahre."

Werbung

Ausdrücklich gehe es dabei auch um radikalere Positionen, sagte die Expertin. "Denn das scheinen die Wähler zu goutieren."

Demokratische Sozialisten erzielen Erfolge

Bei den Midterms in den USA haben die Demokraten auf breiter Front gesiegt. Im Fokus standen dabei auch Kandidaten, die sich dem sozialistischen Flügel der Partei zuordnen. Dazu zählt etwa die für New York ins Repräsentantenhaus gewählte Claire Valdez oder der Abgeordnete aus Pennsylvania, Chris Rabb.

Clüver Ashbrook zufolge ist dieser Flügel nach wie vor klein. "Es ging bei dieser Wahl um fünf Abgeordnete." In den nächsten zwei Jahren müsse die Partei aber nicht nur einen Generationenwandel vollziehen, sondern auch ein Angebot machen, wie soziale Gerechtigkeit in den USA wiederhergestellt werden könne.

Werbung

Ein weiteres Versprechen vieler Demokraten sei zudem, wieder Politik abseits des Parteidenkens zu machen. Mit einem neuen Ton und einem neuen Politikstil abseits von "parteipolitischem Gerangel" könnten sie bei Wählern punkten, sagte Clüver Ashbrook. Dass sie dazu imstande seien, müssten sie nun beweisen./jcf/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.