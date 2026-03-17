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Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

18.03.26 19:51 Uhr
Ausblick: Alibaba öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal | finanzen.net

Demnächst gewährt Alibaba Anlegern einen Blick in die Bücher.

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Alibaba lädt am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

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Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 11,24 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Alibaba 2,93 USD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 21 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 289,29 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 38,97 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 30 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 41,08 CNY je Aktie, gegenüber 7,64 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 1.033,25 Milliarden CNY fest. Im Vorjahr waren noch 138,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
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05.11.2020Alibaba kaufenDZ BANK
16.05.2019Alibaba BuyThe Benchmark Company
31.01.2019Alibaba OverweightBarclays Capital
12.11.2018Alibaba Conviction Buy ListGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2018Alibaba BuyThe Benchmark Company
DatumRatingAnalyst
25.01.2017Alibaba NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2017Alibaba AccumulateStandpoint Research
29.10.2015Alibaba HoldStandpoint Research
06.05.2015Alibaba HoldT.H. Capital
23.02.2012Alibabacom neutralNomura
DatumRatingAnalyst
20.04.2017Alibaba ReduceStandpoint Research
02.12.2011Alibabacom reduceNomura
25.11.2011Alibabacom reduceNomura
27.09.2011Alibabacom underperformMacquarie Research
12.08.2011Alibabacom underperformMacquarie Research

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