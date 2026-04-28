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Das sind die Erwartungen der Analysten an Microsoft.

Microsoft wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

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33 Analysten schätzen im Schnitt, dass Microsoft im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,46 USD je Aktie gewesen.

39 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,07 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Microsoft für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,40 Milliarden USD aus.

34 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 327,67 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net