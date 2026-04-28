DAX24.018 -0,3%Est505.836 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6600 +0,9%Nas24.664 -0,9%Bitcoin65.143 -1,4%Euro1,1717 ±0,0%Öl111,3 +2,7%Gold4.596 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Minus -- US-Börsen mit Verlusten -- VAE treten aus OPEC aus -- Deutsche Telekom vor Warnstreiks -- Corning, Spotify, BYD, Arm, Alphabet, BP, Tesla, VW, NVIDIA, AMD & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: UBS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: UBS veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Krypto-Unabhängigkeit im Blick: Krypto-Node selbst betreiben - Nutzen, Kosten und Risiken im Überblick Krypto-Unabhängigkeit im Blick: Krypto-Node selbst betreiben - Nutzen, Kosten und Risiken im Überblick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Expertise

Ausblick: Microsoft präsentiert Quartalsergebnisse

28.04.26 23:43 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft legt in Kürze Quartalszahlen vor: Was Analysten erwarten | finanzen.net

Das sind die Erwartungen der Analysten an Microsoft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
367,10 EUR 4,20 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Microsoft wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

33 Analysten schätzen im Schnitt, dass Microsoft im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,46 USD je Aktie gewesen.

39 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 70,07 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Microsoft für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 81,40 Milliarden USD aus.

34 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,64 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 327,67 Milliarden USD, gegenüber 281,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
28.04.2026Microsoft BuyUBS AG
28.04.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
27.04.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Microsoft BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
28.04.2026Microsoft BuyUBS AG
28.04.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
27.04.2026Microsoft OutperformRBC Capital Markets
27.04.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
24.04.2026Microsoft BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen