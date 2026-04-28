Expertise

Volkswagen (VW) gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Volkswagen (VW) vz wird am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

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Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,44 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,78 Prozent verringert. Damals waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 78,26 Milliarden EUR - das wäre ein Zuwachs von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,56 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,98 EUR, während im vorherigen Jahr noch 13,35 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 326,58 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 321,91 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net