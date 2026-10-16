Nestlé-Aktie profitiert: JPMorgan wird optimistischer für 2027
JPMorgan stuft die Nestlé-Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch. Analystin Celine Pannuti sieht für 2027 bessere Perspektiven.
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Die US-Bank JPMorgan hat Nestlé von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Franken angehoben. Celine Pannuti blickt in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch auf das Jahr 2027. Der Lebensmittelkonzern dürfte dann seine mittelfristigen Ziele erreichen. Zudem seien die Papiere – die Beteiligung an L'Oréal herausgerechnet – auf Basis der Gewinnerwartungen (KGV) für 2027 so niedrig bewertet wie seit 15 Jahren nicht mehr. Daher bestehe die Chance auf eine Neubewertung der Aktien am Markt.
Die Nestlé-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,62 Prozent auf 81,56 Franken.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 20:47 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 00:15 / BST
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