DAX23.991 -1,2%Est505.764 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,24 -1,2%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.452 +1,7%Euro1,1683 -0,1%Öl113,2 -0,7%Gold4.539 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Börse in Hongkong im Minus - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Palantir: Massiver Sprung bei Umsatz und Gewinn -- ON Semiconductor, Pinterest im Fokus
Top News
Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte Vor Mega-Börsengang von SpaceX: Warum die Amazon-Aktie die einzige echte Alternative sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Expertise vor Bilanz

Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

05.05.26 07:21 Uhr
NYSE-Aktie Snap vor Bilanzveröffentlichung: Diese Erwartungen muss die Snapchat-Mutter schlagen | finanzen.net

Was Analysten von der Snap-Bilanz erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Snap Inc. (Snapchat)
5,31 EUR 0,19 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Snap stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 32 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,068 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD - ein Plus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,113 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 42 Analysten durchschnittlich auf 6,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Snap und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Nachrichten zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Snap Inc. (Snapchat)

DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2025Snap BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2021Snap BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.10.2020Snap buyGoldman Sachs Group Inc.
21.10.2020Snap buyJefferies & Company Inc.
21.10.2020Snap OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
15.12.2022Snap HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2019Snap HoldCanaccord Adams
29.05.2019Snap HoldPivotal Research Group
05.04.2019Snap HoldDeutsche Bank AG
01.02.2019Snap HoldCascend Securities
DatumRatingAnalyst
12.09.2018Snap SellBTIG Research
08.11.2017Snap SellUBS AG
16.03.2017Snap SellMoffettNathanson
03.03.2017Snap ReduceNomura
02.03.2017Snap SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Snap Inc. (Snapchat) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen