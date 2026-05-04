Ausblick: Snap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Was Analysten von der Snap-Bilanz erwarten.
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Snap stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 32 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,068 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,53 Milliarden USD - ein Plus von 12,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,36 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,113 USD, gegenüber -0,270 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 42 Analysten durchschnittlich auf 6,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.net
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