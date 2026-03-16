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Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

18.03.26 18:18 Uhr
Ausblick: Vonovia SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel | finanzen.net

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Vonovia SE-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Vonovia SE
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Vonovia SE wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

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1 Analyst schätzt, dass Vonovia SE für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,428 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,420 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 66,02 Prozent auf 816,7 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,70 EUR, gegenüber -1,090 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 3,38 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 5,13 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Vonovia SE

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Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
13.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

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