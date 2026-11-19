Expion360 ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Expion360 die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,43 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Expion360 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD im Vergleich zu 2,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net