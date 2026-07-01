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Explorationsprojekt

BP-Aktie im Fokus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt

BP-Aktie im Fokus: Verkauf von Bay-du-Nord-Anteilen an Equinor besiegelt

BP verkauft seinen Anteil am Öl-Explorationsprojekt Bay du Nord vor der kanadischen Küste an Projektpartner Equinor.

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Der britische Ölmulti teilte am Montag mit, der Verkauf seines 37,2-Prozent-Anteils sei Teil einer Vereinfachung seines Portfolios. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Das Projekt befindet sich etwa 500 Kilometer vor der Küste von Neufundland und Labrador im Flemish Pass Basin. BP erklärte, dass es weiterhin 100 Prozent der Anteile an zwei Explorationslizenzen vor der Küste von Neufundland und Labrador hält.

DJG/DJN/rio/ros/uxd

DOW JONES

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.07.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
01.07.26 BP Outperform RBC Capital Markets
01.07.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.