Medien - 46 Tote bei Selbstmordanschlag auf afghanische Moschee

Kabul (Reuters) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine schiitische Moschee in Afghanistan sind staatlichen Medien zufolge 46 Menschen getötet worden.

Bei der Bombenexplosion am Freitag in der nordöstlichen Provinz Kundus seien zudem 143 Menschen verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur Bachtar, die vom Informationsministerium betrieben wird. Ein Sprecher der herrschenden radikal-islamistischen Taliban schrieb auf Twitter, bei einer Explosion in einer schiitischen Moschee habe es Tote und Verletzte gegeben. Die Schiiten bilden eine Minderheit im Land. Auf Videoaufnahmen waren in einer Moschee Leichen und Trümmer zu sehen. In Kundus war während des Afghanistan-Krieges die Bundeswehr stationiert.

In den vergangenen Wochen gab es in Afghanistan wiederholt Angriffe unter anderem auch auf eine Moschee in der Hauptstadt Kabul. Zu einigen der Anschläge hatte sich die sunnitische Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) bekannt. Die Angriffe unterstreichen die angespannte Sicherheitslage in dem Land, wo im August die Taliban die Macht übernahmen. Sie sind seitdem in Kabul mehrmals gegen den IS vorgegangen.