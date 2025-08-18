DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,59 -1,2%Dow45.015 +0,2%Nas21.608 -0,5%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,43 -0,7%Gold3.344 +0,2%
Explosion in russischer Munitionsfabrik: 5 Tote und rund 100 Verletzte

15.08.25 16:39 Uhr

RJASAN (dpa-AFX) - Bei einer schweren Explosion und einem Großbrand in einer Rüstungsfabrik sind in der russischen Region Rjasan mindestens fünf Menschen getötet worden. Mehr als 100 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte Gouverneur Pawel Malkow bei Telegram mit. Er selbst sprach lediglich von einem Brand in einem Betrieb, russische Staatsmedien berichteten allerdings, dass es sich um eine Fabrik zur Herstellung von Schießpulver und Sprengstoff handele. Ein Fabrikgebäude stürzte den Berichten zufolge ein. Dort könne es weitere Opfer unter den Trümmern geben, hieß es.

Vor Ort sei der Ausnahmezustand verhängt worden, sagte Malkow. Auf Fotos und Videos waren Feuer und eine dicke Rauchwolke zu sehen. Zur Ursache gab es zunächst keine Angaben. Ermittler leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften für Industrieanlagen ein.

Schon in der Vergangenheit kam es in der Region zu schweren Zwischenfällen mit der Lagerung oder Produktion von Munition. 2021 starben bei einer Explosion in einem Werk des nun auch wieder betroffenen Unternehmens 17 Menschen.

Zwar ist die Region auch immer wieder Ziel ukrainischer Drohnenangriffe, mit denen sich Kiew gegen die russische Invasion wehrt. Aber zunächst gab es keine Hinweise darauf, dass es infolge eines Drohneneinschlags oder von Sabotage zu der Explosion gekommen war./mau/DP/men