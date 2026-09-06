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Explosionen nahe iranischer Ölinsel Kharg gemeldet

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Iranische Medien berichten von Explosionen in der Nähe der strategisch wichtigen Insel Kharg im Persischen Golf. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Tasnim sollen vier US-Raketen einen iranischen Öltanker rund elf Kilometer vor der Küste der Insel getroffen haben. Es habe keine Opfer gegeben, die Besatzung evakuiere das Schiff.

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Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna soll ein kleines Schiff getroffen worden sein.

Das zuständige US-Regionalkommando bestätigte bislang keinen Raketenangriff auf einen Tanker.

Kharg ist der wichtigste Umschlagplatz für iranische Rohölexporte. Berichten zufolge werden hier mehr als 90 Prozent der iranischen Exporte abgewickelt./da/DP/zb

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