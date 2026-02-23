DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 -1,8%Nas22.627 -1,1%Bitcoin53.678 -1,9%Euro1,1781 -0,1%Öl71,91 +0,6%Gold5.172 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Amazon 906866 Allianz 840400 DEUTZ 630500 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen uneins -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Deutsche Bank Research streicht Kaufvotum und kappt Kursziel für Novo Nordisk
Top News
China vs. Japan: Peking verhängt neue Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen China vs. Japan: Peking verhängt neue Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen
Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Exportbeschränkungen

China vs. Japan: Peking verhängt neue Handelsbeschränkungen gegen Unternehmen

24.02.26 07:18 Uhr
Neue Exportbeschränkungen: Diese japanischen Firmen sind von Chinas Maßnahmen betroffen | finanzen.net

China hat 20 japanische Unternehmen auf eine Liste für Exportbeschränkungen gesetzt und damit die Spannungen im Verhältnis beider Staaten verschärft.

Betroffen sind nach Angaben des Handelsministeriums mehrere Tochterfirmen des börsennotierten Großkonzerns Mitsubishi Heavy Industries sowie weitere Unternehmen unter anderem aus der Luftfahrt- und Rüstungsbranche. Sie dürfen ab sofort keine chinesischen Exportgüter mehr beziehen, die sowohl für zivile als auch militärische Zwecke eingesetzt werden können.

Wer­bung

Die Maßnahme trifft einige von Japans größten Rüstungsunternehmen. Sie seien daran beteiligt, das japanische Militär zu stärken, erklärte das Ministerium. China müsse die nationale Sicherheit schützen und internationale Verpflichtungen erfüllen. Die Exportkontrollen gelten demnach auch für ausländische Firmen und Personen, die aus China stammende Güter mit doppeltem Verwendungszweck ("Dual Use") an die betroffenen Unternehmen liefern wollen.

Zusätzlich setzte Peking 20 weitere Unternehmen auf eine Beobachtungsliste für Exportkontrollen. Dazu gehören der Autobauer Subaru, der auch in der Luftfahrtbranche tätig ist, Elektronikhersteller wie Mitsubishi Materials und der Sensoren-Spezialist TDK. Wer Dual-Use-Waren an diese Firmen ausführen will, benötigt demnach eine Einzelgenehmigung mit vorheriger Risikoeinschätzung. Exporte für militärische Zwecke oder gar direkt an Japans Militär würden nicht erlaubt, hieß es.

Warum China den Druck erhöht

China setzt damit die japanische Regierung von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi weiter unter Druck. Laut dem Ministeriumssprecher will Peking eine "Re-Militarisierung" und Aufrüstung Japans mit Atomwaffen verhindern. Hintergrund dürfte der Streit zwischen beiden Ländern um Takaichis Aussagen zum unabhängig regierten Inselstaat Taiwan sein, den China zu seinem Territorium zählt und notfalls auch mit militärischer Gewalt unter seine Kontrolle bringen will.

Wer­bung

Takaichi hatte im November im japanischen Parlament gesagt, ein Angriff Chinas auf Taiwan würde eine "existenzbedrohende Situation" für Japan darstellen, was zu einer militärischen Reaktion führen könne. Die Regierung in Peking erließ daraufhin eine Warnung vor Reisen nach Japan und warf Takaichi vor, die militärische Aufrüstung des Landes zu beschleunigen.

Takaichi strebt eine Revision des Pazifismusartikels 9 der seit 1947 unveränderten Verfassung Japans an, der dem Inselreich sicherheitspolitische Schranken auferlegt. Gemäß dem Artikel hat Japan "für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten" zu verzichten. Als sicherheitspolitische Hardlinerin befürwortet Takaichi auch engere Beziehungen zur Schutzmacht USA.

/jon/DP/stk

PEKING (dpa-AFX)

Bildquellen: WIANGYA / Shutterstock.com, Antony McAulay / Shutterstock.com