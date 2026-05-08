Exporte boomen

Während Chinas Automarkt im Inland weiter an Schwung verliert, erzielen die Hersteller im Exportgeschäft neue Rekorde. Vor allem Elektro- und Hybridfahrzeuge treiben das internationale Wachstum massiv an.

• Inlandsverkäufe brechen um über 21 Prozent ein

• Autoexporte steigen um mehr als 80 Prozent

• Deutsche Hersteller geraten zunehmend unter Druck



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Der chinesische Automarkt sieht sich derzeit mit einer zweigeteilten Dynamik konfrontiert. Während die Inlandsnachfrage im April drastisch einbrach, verzeichneten die Fahrzeughersteller der Volksrepublik im Ausland ein explosives Wachstum.

Drastischer Rückgang der Inlandsverkäufe

Nach Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) sackten die Autoverkäufe im April im Jahresvergleich um 21,5 bis 21,6 Prozent auf 1,4 Millionen Auslieferungen ab. Dies markiert den siebten Monat in Folge mit sinkenden Verkaufszahlen im Inland und stellt den schwächsten April-Wert seit den Covid-Lockdowns im Jahr 2022 dar. Seit Jahresbeginn sind die Verkäufe damit um insgesamt 18,5 Prozent gefallen. Experten führen dies auf die schwache Wirtschaftslage zurück; der Anteil der Autoausgaben am privaten Konsum fiel im ersten Quartal auf den niedrigsten Stand seit mindestens fünf Jahren.

Verbrenner unter Druck - Elektroautos verlieren an Schwung

Besonders hart traf es die klassischen Verbrennungsmotoren, deren Verkäufe infolge des Ölpreisanstiegs - ausgelöst durch den Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran - um rund ein Drittel einbrachen. Doch auch die sogenannten New Energy Vehicles (NEV), die reine Elektroautos und Hybride umfassen, konnten trotz der hohen Spritpreise nicht profitieren. Ihre Verkäufe gaben um fast 7 Prozent nach, was unter anderem auf zusammengestrichene staatliche Förderungen zurückgeführt wird. Dennoch machten NEVs im April bereits 60,6 Prozent des gesamten Inlandsmarktes aus.

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Export als strategischer Rettungsanker

Während der heimische Markt gesättigt scheint, erzielen chinesische Autobauer in Übersee Rekordwerte. Die Fahrzeugexporte aus China stiegen im April um 80,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Elektro- und Hybridmodellen betrug das Plus sogar 111,8 Prozent. Marktführer wie BYD forcieren diesen Fokus auf das Exportgeschäft bereits seit Längerem, um die schleppende Inlandsnachfrage zu kompensieren. Der globale Anstieg der Treibstoffpreise befeuerte dabei zusätzlich die Nachfrage nach chinesischen Elektroalternativen im Ausland.

Harte Bedingungen für deutsche und lokale Hersteller

Die deutschen Autokonzerne Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW und Porsche kämpfen massiv mit diesen veränderten Bedingungen. Während sie früher in China Milliardengewinne erzielten, leiden sie heute unter der Kaufzurückhaltung wohlhabender Kunden und einem intensiven Wettbewerb. Vor allem Volkswagen müht sich, mit der harten Preiskonkurrenz lokaler Anbieter Schritt zu halten. Aber auch heimische Rivalen stehen unter Druck und versuchen, durch vertikale Integration und aggressive Rabatte Marktanteile im schrumpfenden Inlandsmarkt zu verteidigen oder den Sprung in den Export zu schaffen.

Hersteller-Aktien reagieren

Die Aktien vieler Autobauer reagieren mit Verlusten auf die Nachrichten aus Fernost: VW-Titel verlieren auf XETRA zeitweise 0,16 Prozent auf 87,48 Euro, für BMW geht es um 0,88 Prozent auf 81,10 Euro nach unten, Mercedes-Benz geben 0,29 Prozent auf 49,99 Euro nach. Chinas Branchenprimus BYD, der seine Exportbemühungen massiv intensiviert hat, profitiert unterdessen von den Neuigkeiten und legt in Hongkong zeitweise 1,62 Prozent auf 88,20 HKD zu.

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Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX