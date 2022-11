Exporte der Elektro- und Digitalindustrie bislang robust

BERLIN (Dow Jones)--Die Exporte der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im September laut dem Branchenverband ZVEI um 11,7 Prozent gegenüber Vorjahr auf 21,4 Milliarden Euro gestiegen. "Angesichts des herausfordernden makroökonomischen Umfelds präsentieren sich die Branchenausfuhren damit bislang nach wie vor robust", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. In den ersten drei Quartalen insgesamt beliefen sich die wertmäßigen Elektroausfuhren laut den Angaben auf 180,3 Milliarden Euro - ein Plus von 8,2 Prozent gegen Vorjahr.

Die Entwicklung der Exporte wurde erneut von jener der Importe übertroffen: Die Einfuhren elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland legten im September um 25,3 Prozent gegenüber Vorjahr auf 22,9 Milliarden Euro zu. Für die gesamten ersten neun Monate dieses Jahres steht hier laut ZVEI ein Plus in Höhe von 18,9 Prozent auf 189,0 Milliarden Euro zu Buche. "Alles läuft auf einen Importüberschuss in diesem Jahr hinaus - den ersten seit mehr als 20 Jahren", so Gontermann. Stärkster Abnehmer deutscher Elektroexporte waren im September die USA mit einem Zuwachs von 39,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

November 16, 2022 02:15 ET (07:15 GMT)