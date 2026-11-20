Exportregeln und Zinssorgen

Chinesische Chipdesigner verlieren Zugang zu TSMCs Spitzentechnik, doch für den Ausverkauf in Asien nennen Marktberichte auch ganz andere Gründe.

• Zusätzlich belasten Zweifel an schnellen Gewinnen aus KI-Investitionen und steigende Zinsen die Technologiewerte, wobei SoftBanks Kurssturz vor allem auf KI-Skepsis und Investitionen in den Sektor zurückzuführen ist.

• Die Beschränkungen betreffen vor allem fortschrittliche Technologien unter 16 Nanometern, was chinesische Kunden einschränkt, aber nicht die gesamte Branche betrifft.

• TSMC setzt aufgrund neuer US-Regeln für chinesische Chipdesigner Aufträge aus, was zu Kursverlusten bei TSMC, Samsung und SK Hynix führt.

Neue US-Regeln stoppen Aufträge chinesischer Designer bei TSMC

Samsung und SK Hynix fallen mit, doch der Auslöser bleibt umstritten

KI-Zweifel und Zinssorgen belasten die Technologiewerte parallel

Werbung

Die TSMC-Aktie zählte heute zu den Verlierern eines breiten Ausverkaufs an Asiens Börsen und verlor in Taiwan 4,8 Prozent. Auch Samsung und SK Hynix gaben deutlich nach und fielen um 7,0 bzw. 5,9 Prozent. Noch deutlich härter als die Chipwerte traf der Ausverkauf die Aktie der SoftBank, das Papier schloss in Tokio 14,48 Prozent tiefer bei 3.025 Yen. Auslöser sind unter anderem Berichte über verschärfte Vorgaben für chinesische Chipdesigner, doch es gibt wohl auch andere Gründe. Anleger müssen daher abwägen, wie viel der US-Regelwechsel erklärt.

TSMC stoppt Aufträge chinesischer Designer

Reuters berichtete gestern, der weltgrößte Auftragsfertiger TSMC habe zuvor genehmigte Aufträge chinesischer Chipdesigner für fortschrittliche Fertigung ausgesetzt. Betroffene Kunden würden generell auf ältere Technologie begrenzt. Nach den von Reuters eingesehenen Richtlinien sind Aufträge mit Prozessen von 16 Nanometern und darunter zu stoppen, sofern Kunden keine US-Exportlizenzen erhalten. Chinesische Designer sind demnach grundsätzlich auf 28- und 40-Nanometer-Prozesse beschränkt, solange ihre Chips weder HBM noch fortschrittliche Chipverpackung nutzen.

Werbung

Regeln nur ein Faktor

TSMC teilte Reuters per E-Mail mit, es sei sich der neuen BIS-Vorschriften (Bureau of Industry and Security) bewusst und werde sie, soweit anwendbar, einhalten. Ob daraus Umsatzverluste folgen, hängt davon ab, wie viele Kunden ohne Lizenz bleiben. Für die Aktie zählt also, dass TSMC bei fortschrittlichen Prozessen Kunden aus China verlieren könnte.

Ein weiterer Grund für die Kursverluste sind zudem die Zweifel, dass KI-Investitionen rasch genug Gewinne abwerfen. Belastend wirkt daneben die Aussicht auf höhere Zinsen. Die Exportregeln erscheinen damit als ein Belastungsfaktor unter mehreren, nicht als alleinige Erklärung.

TSMC-Zahlen vor dem Regelwechsel

Dies gilt insbesondere für die SoftBank-Aktie, die aufgrund der schwachen US-Vorgeben unter Druck geriet, nachdem die Verkaufswelle nach Asien überschwappte. Dass ausgerechnet SoftBank so stark fiel, liegt an der Struktur des Konzerns. Über seine Beteiligung am Chipdesigner Arm und Milliarden-Investitionen in den Anthropic -Rivalen OpenAI hängt SoftBank wie kaum ein anderer Titel an der Stimmung gegenüber dem KI-Sektor. Mit dem Anthropic-Debüt rückt die Frage in den Vordergrund, ob die gewaltigen Summen für KI-Infrastruktur ausreichende Renditen abwerfen, und das wiegt bei einem Investor mit derart konzentriertem OpenAI-Engagement besonders schwer. Der Kurssturz hat damit wenig mit den Exportregeln für chinesische Designer zu tun, sondern unterstreicht, wie stark KI-Skepsis den Ausverkauf mitträgt.

TSMC meldete Mitte Oktober 2026 für das dritte Quartal einen Umsatz von 46,72 Milliarden US-Dollar, 41,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Technologien ab 7 Nanometern steuerten 79 Prozent des Waferumsatzes bei. Diese Zahlen zeigen, wie zentral die fortschrittliche Fertigung für TSMC ist. Für das Schlussquartal 2026 stellte das Unternehmen einen Umsatz von 52,3 bis 54,3 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Diese Prognose stammt aus der Zeit vor den neuen Regeln. Entscheidend ist daher, wie groß der Anteil chinesischer Designer an den fortschrittlichen Prozessen ist, denn dort setzen die Beschränkungen an. Davon hängt ab, ob die Prognose Bestand hat.

Werbung

Entscheidend für Anleger wird, ob TSMC im weiteren Verlauf klarer macht, wie viele chinesische Aufträge ausgesetzt bleiben und ob US-Behörden Lizenzen oder Ausnahmen erteilen. Daran dürfte sich entscheiden, ob die Regeln für TSMC, Samsung und SK Hynix ein Nebenfaktor neben KI-Zweifeln und Zinssorgen bleiben oder die Gewinnerwartungen verschieben.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.