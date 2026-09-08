BYD-Aktie im Blick: Konzern peilt wohl 2027 mehr als 2,5 Millionen Exporte an

Exportziel für 2027

09.09.26 09:00 Uhr

Zwei große Brokerhäuser sehen für BYD im Jahr 2027 ein Auslandsvolumen von mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen, während die Aktie in Hongkong am Mittwoch deutlich nachgibt.

• Trotz Kursverlusten in Hongkong bleiben Analysten überwiegend optimistisch, wobei der Erfolg der Exportstrategie und die Produktionsstarts in Europa entscheidend für die Zielerreichung sind.

• Das Werk in Ungarn soll im späten 2026 in Betrieb gehen, was helfen soll, Zölle zu umgehen und Exportkosten zu senken, während weitere internationale Standorte geprüft werden.

• BYD strebt bis 2027 an, mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge ins Ausland zu exportieren, unterstützt durch neue Werke und eine wachsende Flotte eigener Frachtschiffe.

Brokerhäuser sehen BYD auf Kurs zu einem Exportrekord im Jahr 2027

Neue Werke und mehr Frachtschiffe sollen die Auslandsstrategie absichern

Analysten bleiben trotz Kursverlusten in Hongkong mehrheitlich optimistisch

Werbung

Die BYD-Aktie gerät am Mittwoch in Hongkong unter Druck, während der chinesische Elektroautohersteller laut Reuters von mehreren Brokerhäusern ambitionierte Exportziele zugeschrieben bekommt. Demnach sollen die Auslandsauslieferungen bis 2027 auf mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge steigen, deutlich mehr als die für 2026 in Aussicht gestellten 1,9 bis 2 Millionen Einheiten.

BYD-Exportziel für 2027

Nach Angaben zweier großer Brokerhäuser, die sich laut einer Reuters-Meldung auf ein Treffen des BYD-Managements mit Investoren und Analysten berufen, peile der chinesische Autobauer für das Jahr 2027 Auslandsauslieferungen von mehr als 2,5 Millionen Fahrzeugen an. Für das laufende Jahr 2026 hatte das Management demnach Auslandsauslieferungen von 1,9 bis 2 Millionen Fahrzeugen in Aussicht gestellt, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Deutsche Bank zufolge hätten Engpässe bei der Schiffskapazität die Exportvolumina 2026 begrenzt, ohne diese Einschränkung wären die Zahlen nach Einschätzung des Managements höher ausgefallen.

Das Analysehaus stützt das Ziel für 2027 auf anhaltende Marktanteilsgewinne im Ausland, eine wachsende Flotte eigener Autotransportschiffe und eine zunehmende lokale Fertigungspräsenz. BYD selbst reagierte zunächst nicht auf eine Stellungnahme-Anfrage zu den Exportzielen.

Werbung

Ungarn-Werk und Zollvorteile

Ein zentraler Baustein der Exportstrategie ist der Ausbau eigener Werke außerhalb Chinas. Laut Deutsche Bank soll das BYD-Werk in Ungarn im November oder Dezember 2026 mit der Montage beginnen, das Management prüfe zudem weitere Fertigungsstandorte im Ausland. Bereits im Juni 2026 hatte BYD-Managerin Stella Li laut einer Reuters-Meldung einen Produktionsstart im vierten Quartal 2026 in Ungarn angekündigt und mitgeteilt, dass die Arbeiten an einem geplanten Werk in der Türkei pausiert würden, während sich der Konzern auf die Fertigung in Europa konzentriere.

Citigroup zufolge könnte eine lokale Fertigung BYD helfen, den EU-Zoll von rund 27 Prozent auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie den brasilianischen Importzoll von 34 Prozent zu umgehen, das entspreche Einsparungen von mehr als 40.000 Yuan je Fahrzeug, umgerechnet rund 5.961 US-Dollar. Diese Summe sehe das Management als Ausgleich für die Anlaufkosten neuer Werke.

Ladeinfrastruktur, Heimatmarkt und Analystenbild

Neben dem Auslandsgeschäft plane BYD nach Angaben der Deutsche Bank den Bau von 90.000 Schnellladestationen bis 2028, davon 20.000 bis Ende 2026, gefolgt von weiteren 30.000 im Jahr 2027 und 40.000 im Jahr 2028. Im Heimatmarkt strebt der Konzern einen Marktanteil von 25 Prozent an, nachdem dieser bis Juli 2026 von 8 Prozent zu Jahresbeginn auf 18 Prozent gestiegen war.

Werbung

In Hongkong geriet die BYD-Aktie am Mittwoch jedoch unter Druck: Im heimischen Handel verliert die BYD-Aktie zeitweise 2,15 Prozent auf 82,05 HKD.

Ob sich das für 2027 angepeilte Exportvolumen erreichen lässt, dürfte maßgeblich vom Produktionsstart in Ungarn und von weiteren Werksentscheidungen abhängen, die Investoren in den kommenden Monaten beobachten dürften.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.