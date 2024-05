Exscientia legt am 21. Mai 2024 das Geschäftsergebnis für das erste Quartal 2024 vor

Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) wird am Dienstag, den 21. Mai 2024 vor der Eröffnung der Börsen in den USA das Ergebnis für das am 31. März 2024 geendete vierte Quartal vorlegen. Das Unternehmen wird an demselben Tag um 1:30 p.m. BST / 8:30 a.m. einen Conference Call und Webcast abhalten, um über aktuelle Unternehmensereignisse zu berichten und die Geschäftsergebnisse zu kommentieren.

Ein Webcast des Live Call ist verfügbar unter der Rubrik "Investors and Media” auf der Website des Unternehmens unter: investors.exscientia.ai. Sie haben über folgende Nummern Zugang zum Live Conference Call: +1 (888) 330 3292 (U.S.), +44 (800) 358 0970 (U.K.), +1 (646) 960 0857 (International). Geben Sie danach die Conference ID: 8333895 ein. Eine Aufzeichnung ist bis 90 Tage danach unter der Rubrik "Events and Presentations” unter dem Abschnitt "Investors and Media” auf der Exscientia Website verfügbar.

Über Exscientia

Exscientia entdeckt, designt und entwickelt mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz möglichst schnell und effektiv Medikamente. Exscientia hat als Erster eine Plattform für funktionale Präzisionsonkologie bereitgestellt. Sie hilft bei der Wahl der richtigen Behandlung und verbessert die Ergebnisse für den Patienten, was in einer prospektiven Interventionsstudie untersucht wurde. Darüber hinaus werden mithilfe von künstlicher Intelligenz entwickelte kleine Moleküle in den Klinikbereich eingeführt. Allein konzentrieren wir uns auf die Ausweitung unserer Plattform für Präzisionsmedizin in der Onkologie, gemeinsam mit Partnern weiten wir unser therapeutisches Feld auch auf weitere Bereiche aus. Indem wir bei der Kreation von Medikamenten neue Wege gehen, werden die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Meinung nach bald dem Wohl von Patienten dienen.

Mehr erfahren Sie unter: www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf LinkedIn @ex-scientia und X @exscientiaAI.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240514685618/de/