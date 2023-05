Exscientia: Sechstes Molekül, das über die generative KI-Plattform entwickelt wurde, tritt in klinische Phase ein

Aktien in diesem Artikel Exscientia 4,76 EUR

Wie Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) heute mitteilte, plant Sumitomo Pharma Co, Ltd. ("Sumitomo Pharma") den Start einer klinischen Studie der Phase 1 zu DSP-2342 in den USA. DSP-2342 ist ein hoch selektives, bispezifisches kleines Molekül mit starker dualer 5-HT2A- und 5-HT7-Antagonistenaktivität und breitgefächertem Potenzial für psychiatrische Erkrankungen. Es handelt sich um das dritte Molekül, das auf der KI-gestützten Wirkstoffforschungsplattform von Exscientia im Rahmen einer Kooperation mit Sumitomo Pharma entwickelt wurde, die auch als "Design as a Service" (DaaS) bezeichnet wird.

"Mit drei KI-generierten Entwicklungspräparaten, die für Sumitomo Pharma entwickelt wurden, und unserer eigenen wachsenden Pipeline haben wir unseren Ansatz wiederholt validiert und sind auf dem Weg, unsere Vision der Kodierung und Automatisierung der pharmazeutischen FuE zu verwirklichen", berichtet Andrew Hopkins, Gründer und Chief Executive Officer von Exscientia. "Mithilfe der KI gestalten wir einen deutlich effizienteren Prozess für das Design und die Entwicklung differenzierter Wirkstoffkandidaten. Wir sind davon überzeugt, dass in Zukunft alle neuen Therapien KI-gestützt entwickelt werden."

Nach dem erfolgreichen Abschluss der DaaS-Partnerschaft für DSP-2342 hält Sumitomo Pharma alle weiteren Rechte an der Entwicklung, Vermarktung und wirtschaftlichen Nutzung des Wirkstoffs. Exscientia behält jedoch die Eigentumsrechte oder wirtschaftlichen Nutzungsrechte an allen Wirkstoffen seines Portfolios, die nicht Gegenstand der ursprünglichen Vereinbarung mit Sumitomo Pharma sind. Dazu gehören EXS21546, ein A 2A -Rezeptor-Antagonist, GTAEXS617, ein CDK7-Inhibitor, und EXS4318, ein selektiver PKC-Theta-Inhibitor, der von Bristol Myers Squibb zur Anwendung bei Entzündungskrankheiten geprüft wird. Darüber hinaus wurden zuletzt zwei weitere eigene Entwicklungskandidaten für die Präzisionsonkologie angekündigt: EXS74539, ein LSD1-Inhibitor, und EXS73565, ein MALT1-Protease-Inhibitor, die beide derzeit im Rahmen von IND/CTA-Studien untersucht werden.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Unternehmen mit Spezialisierung auf KI-gestützte Präzisionsmedizin, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Wirkstoffe auf die schnellste und effektivste Weise mithilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisionsonkologie entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreich Orientierungshilfe bei der Therapiewahl und bessere Behandlungsergebnisse für die Patienten bietet. Auch bringt sie mithilfe von KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voran. Unsere interne Pipeline konzentriert sich auf die Anwendung unserer präzisionsmedizinischen Plattform in der Onkologie, während unsere Partner-Pipeline unseren Ansatz auf andere Therapiegebiete ausweitet. Als Pionier eines neuen Ansatzes bei der Entwicklung von Arzneimitteln sind wir davon überzeugt, dass sich die besten Ideen der Wissenschaft schnell in die besten Therapien für Patienten übersetzen lassen. Besuchen Sie uns auf www.exscientia.ai oder folgen Sie uns auf Twitter: @exscientiaAI.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, im Zusammenhang mit der Performance der generativen KI-Plattform von Exscientia und der Entdeckung und Entwicklung von Molekülkandidaten sowie des Zeitplans, der Fortschritte und der Daten aus präklinischen Studien und klinischen Versuchen der Produktkandidaten von Sumitomo Pharma und Exscientia, die sich ganz oder teilweise in deren Besitz befinden. Jede Aussage, die Ziele, Pläne, Erwartungen, Absichten oder Überzeugungen von Exscientia beschreibt, gilt als zukunftsgerichtete Aussage und sollte als risikobehaftete Aussage bewertet werden. Solche Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, einschließlich solcher, die sich auf Nachstehendes beziehen: die Auswirkungen, die makroökonomische Bedingungen und geopolitische Ereignisse auf das Geschäft des Unternehmens haben könnten; die Einleitung, den Umfang und den Fortschritt der geplanten und laufenden vorklinischen Studien von Exscientia und ihren Partnern und Aspekte im Zusammenhang mit deren Kosten; die klinischen, wissenschaftlichen, regulatorischen und technologischen Entwicklungen; den Prozess der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Produktkandidaten, die für die Verabreichung als Humantherapeutika sicher und wirksam sind; und die Anstrengungen, um ein Geschäft rund um solche Produktkandidaten aufzubauen. In Anbetracht dieser Risiken und Unwägbarkeiten sowie der übrigen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" und anderen Abschnitten des Jahresberichts von Exscientia auf Form 20-F beschrieben sind, der am 23. März 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde (File No. 001-40850) und in anderen Unterlagen detailliert werden, die Exscientia regelmäßig bei der SEC einreicht (verfügbar unter https://www.sec.gov/), könnten die in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ereignisse und Umstände ausbleiben, und die tatsächlichen Ergebnisse von Exscientia könnten erheblich und nachteilig von den erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen von Exscientia die Auffassung des Managements nach bestem Wissen und Gewissen widerspiegeln, beruhen diese Aussagen ausschließlich auf Fakten und Faktoren, die dem Unternehmen derzeit bekannt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

