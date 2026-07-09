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Exsitec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Exsitec Holding AB Registered Shs
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Exsitec hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,71 Prozent auf 254,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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