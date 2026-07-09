Exsitec veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

11.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,71 Prozent auf 254,8 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 228,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 SEK je Aktie vermeldet.

Exsitec hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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