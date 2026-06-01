DAX24.894 -1,0%Est506.231 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -6,0%Nas25.667 -1,9%Bitcoin54.678 -2,3%Euro1,1383 -0,4%Öl77,20 -1,2%Gold4.123 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Micron Technology 869020 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt in Rot -- Dow stabil -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
Ölmarkt nach dem Krieg: Warum die Normalisierung laut Experten Jahre dauern könnte Ölmarkt nach dem Krieg: Warum die Normalisierung laut Experten Jahre dauern könnte
ExxonMobil-Aktie fester: Klage zu Enteignungen unter Fidel Castro zugelassen ExxonMobil-Aktie fester: Klage zu Enteignungen unter Fidel Castro zugelassen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ExxonMobil-Aktie gefragt: Gericht gestattet Klage zu Enteignungen unter Fidel Castro

23.06.26 21:12 Uhr

Inmitten der Spannungen zwischen den USA und Kuba stärkt der Supreme Court das Klagerecht in den Vereinigten Staaten zu von der Fidel-Castro-Regierung vor Jahrzehnten enteignetem Vermögen.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel