ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zeigt sich am Abend fester

02.09.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zeigt sich am Abend fester

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 114,94 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,58 EUR 1,19 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,23 USD. Bei 114,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 867.004 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 14,90 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,68 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Rob Crandall / Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

