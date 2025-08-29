ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil zeigt sich am Abend fester

ExxonMobil im Fokus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 114,94 USD.

Im New York-Handel gewannen die ExxonMobil-Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,23 USD. Bei 114,59 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 867.004 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 14,90 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,68 USD je ExxonMobil-Aktie.

