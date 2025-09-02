DAX23.589 +0,4%ESt505.325 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.184 -0,3%Nas21.518 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.560 +0,7%
Kurs der ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von ExxonMobil

03.09.25 16:10 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von ExxonMobil

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 112,87 USD.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 112,87 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,68 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,95 USD. Zuletzt wechselten via New York 224.127 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,68 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
