ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verteidigt Stellung am Montagabend

So entwickelt sich ExxonMobil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 109,23 USD an der Tafel.

Die ExxonMobil-Aktie bewegte sich um 20:08 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 109,23 USD. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 110,04 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,35 USD nach. Bei 109,51 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 814.635 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 10,46 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

