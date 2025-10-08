DAX24.597 +0,9%Est505.650 +0,6%MSCI World4.351 +0,5%Top 10 Crypto17,27 +1,2%Nas23.023 +1,0%Bitcoin106.279 +1,9%Euro1,1626 -0,3%Öl66,12 +0,6%Gold4.047 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 NEL ASA A0B733 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit neuem Rekordschlussstand -- Wall Street freundlich -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, Airbus, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex, BMW im Fokus
Top News
Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis? Sicherer Hafen oder heiße Spekulation: Wohin steuert der Goldpreis?
Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Ausblick: Delta Air Lines veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Aktienkurs im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochabend fester

08.10.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochabend fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 114,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,25 EUR 1,16 EUR 1,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von ExxonMobil konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 114,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,01 USD. Bei 113,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 668.258 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 17,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.10.2025 erwartet. Am 30.10.2026 wird ExxonMobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger

Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?

Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt

In eigener Sache

Übrigens: ExxonMobil und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf ExxonMobil

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ExxonMobil

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen