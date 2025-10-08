ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochabend fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 114,46 USD.

Das Papier von ExxonMobil konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 114,46 USD. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,01 USD. Bei 113,72 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 668.258 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,26 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 17,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.10.2025 erwartet. Am 30.10.2026 wird ExxonMobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.



