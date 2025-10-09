DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
So entwickelt sich ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag stärker

09.10.25 16:09 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 114,60 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,75 EUR 0,50 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 114,60 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 115,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,88 USD. Zuletzt wechselten 276.719 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 124,26 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 31.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,79 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
