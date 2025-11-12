ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend auf rotem Terrain

So entwickelt sich ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 118,39 USD.

Das Papier von ExxonMobil befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 118,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 118,17 USD. Bei 118,66 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 1.012.046 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Kursplus von 4,07 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 17,38 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,06 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

ExxonMobil veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 1,92 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 87,10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 30.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

