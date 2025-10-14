ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend stärker

ExxonMobil im Fokus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 112,79 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 112,79 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie legte bis auf 112,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,86 USD. Bisher wurden via New York 568.434 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 124,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 10,17 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 13,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,00 USD, nach 3,84 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,09 Mrd. USD gelegen.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2026 dürfte ExxonMobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,82 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

