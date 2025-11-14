ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Freitagnachmittag leichter

ExxonMobil im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 117,36 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 117,36 USD. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 116,72 USD. Bei 117,86 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 431.155 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.11.2024 auf bis zu 123,21 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,98 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 97,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit Abgaben von 16,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,06 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Am 31.10.2025 äußerte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD gegenüber 1,92 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 83,36 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,90 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

