Blick auf ExxonMobil-Kurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil wird am Nachmittag ausgebremst

15.09.25 16:13 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 111,62 USD ab.

Die ExxonMobil-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 111,62 USD. Das bisherige Tagestief markierte ExxonMobil-Aktie bei 111,32 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 111,92 USD. Zuletzt wechselten 248.871 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Bei 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,19 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 97,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 12,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,00 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,69 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Katherine Welles /Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
