ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend schwächer

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 111,98 USD.

Die ExxonMobil-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 111,98 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,32 USD. Bei 111,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 673.693 ExxonMobil-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (126,34 USD) erklomm das Papier am 08.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 11,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Mit einem Kursverlust von 12,65 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. ExxonMobil hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 24.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,69 USD je Aktie.

