ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagabend mit Abschlägen

18.09.25 20:25 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Der ExxonMobil-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 114,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 114,12 USD. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,40 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,21 USD. Zuletzt wechselten via New York 792.726 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,71 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 14,29 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 90,09 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

