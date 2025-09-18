DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,14 -2,5%Dow46.150 ±0,0%Nas22.523 +0,2%Bitcoin98.708 -0,7%Euro1,1745 -0,4%Öl66,63 -1,3%Gold3.670 +0,7%
Blick auf ExxonMobil-Kurs

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit angezogener Handbremse

19.09.25 16:10 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 113,83 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,82 EUR -0,78 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr bei 113,83 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,94 USD. Im Tief verlor die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,30 USD. Bei 113,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 4.027.267 ExxonMobil-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ExxonMobil-Aktie 10,99 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Abschläge von 14,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ExxonMobil im vergangenen Quartal 78,96 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umsetzen können.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Katherine Welles /Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
